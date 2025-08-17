CURSES DE MUNTANYA
La cursa infantil obre la quarta Travessa del Pas
La quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa va donar el tret de sortida amb una de les grans novetats: la cursa infantil, que va reunir una cinquantena de participants en un recorregut urbà de 500 metres pels principals carrers de la vila. La sortida i l’arribada es van situar a la plaça de l’Església, on els més petits van rebre una medalla i una samarreta commemorativa. El conseller d’Esports encampadà, Nino Marot, va valorar la iniciativa com “una molt bona manera d’implicar els més petits en l’esport” i va remarcar la voluntat que la Travessa es consolidi com una cita anual imprescindible al Pas de la Casa.
més de 370 inscrits participen avui en els 5 recorreguts
La prova ha tornat a batre el seu rècord amb més de 370 inscrits i avui se celebraran les proves de 3, 6 i 10 km, a més de la reina, la de 22 km.