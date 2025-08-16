FUTBOL

L’FC Ordino es reforça amb la intenció de deixar de mirar cap avall

L’equip, a l’inici de la present pretemporada.FC Ordino

L’FC Ordino continua perfilant la plantilla per a la temporada vinent a la Lliga Multisegur amb una sèrie de fitxatges i renovacions destacades que apunten a consolidar un projecte que vol ser molt ambiciós.

Un dels noms més destacats és el de Bryan Pubill, que viurà la seva tercera etapa al club. El lateral extrem de 25 anys, amb experiència com a internacional en categories inferiors, torna a l’entitat tricolor per aportar profunditat a la banda. També s’incorpora Aritz Cuadrado, jove defensa central de 21 anys i format a les files de l’Éibar, dos moviments que se sumen als fitxatges confirmats de Fabricio Conci, Jaume Galiana, Jota Luz, Asier Sánchez i Cristian Santana, reforçant totes les línies del camp. A més, el club ha assegurat la continuïtat de peces importants amb la renovació de Jordi Betriu, el porter internacional Xisco Pires, Imad El Kabbou i especialment la de Borja Morales, màxim golejador de l’equip la temporada passada amb 12 dianes.

l’equip que dirigirà àlex serrano vol ser molt ambiciós

Amb aquestes incorporacions i renovacions, l’FC Ordino està sent un dels equips que més s’ha mogut aquest estiu i vol deixar enrere les dificultats recents per mirar amunt.

