FUTBOL
L’FC Andorra fa oficial la cessió d’Antal Yaakobishvili
L’FC Andorra va fer oficial l’arribada d’Antal Yaakobishvili, que arriba cedit pel Girona FC fins a final de temporada, tal com ja va avançar ahir el Diari. El central hongarès, un futbolista contundent, tècnic, ambidestre, de molt bona sortida de pilota i d’1.93 m d’alçada, reforçarà l’eix defensiu tricolor i, tot i que formarà part avui de l’expedició cap a Las Palmas, no debutarà encara en no tenir la inscripció federativa. Antal s’ha retrobat amb el seu germà, el porter Áron Yaakobishvili, incorporat aquest estiu procedent del Barça Atlètic i ahir, el nou defensa es va exercitar per primer cop amb els seus companys a l’Estadi Comunal i va rebre la benvinguda del vestidor amb l’habitual passadís de clatellots.
Més habituat al club, a molts dels companys i a l’entorn, Álex Petxarromán va fer la segona sessió amb l’equip però es troba en el mateix cas que Antal, viatjarà avui a Las Palmas però no jugarà en no arribar a temps la paperassa administrativa.