REPORTATGE
Inscripcions a contrarellotge
L'FC Andorra ja té 22 jugadors amb la llicència tramitada. El club es va posar ahir les piles per donar d’alta nou futbolistes més i normalitzar una situació que collava massa
El compte enrere per a l’inici de la Segona Divisió també ha estat marcat pel maldecap administratiu que suposa inscriure jugadors. Com passa a Primera, a la categoria de plata diversos equips han arribat als últims dies amb fitxatges encara sense autorització per jugar, en gran part per les estrictes normes de control econòmic i les complexitats documentals.
“El club ja em va transmetre que no hi hauria cap problema i que tindríem a tots inscrits”
Ara bé, tot i una certa incertesa lògica, l’FC Andorra és un clar exemple de com la situació pot canviar de manera dràstica en poques hores. Al tancament d’aquesta edició, i a només 48 hores del debut contra la UD Las Palmas, el club tricolor havia passat de tenir 13 jugadors inscrits a 21 després d’aconseguir la tramitació de nou noves fitxes. En aquest grup hi figuren els porters Owono i Yaakobishvili, així com Carrique, Gael Alonso, Imanol, Marc Domènech, Jastin, Olabarrieta i Uzkudun. Tot i l’empenta administrativa necessària per evitar maldecaps, encara resten alguns casos per resoldre. El club està buscant una sortida a Almpanis, motiu pel qual no corre pressa la seva inscripció i en canvi, de moment, continuen pendents de validació federativa l’extrem Minsu Kim i els acabats d’incorporar Petxarroman i Antal Yaakobishvili. Resultava preocupant quan només restaven dos dies per a l’estrena que en més de la meitat dels equips, molts dels fitxatges encara no apareixen com a registrats a la web oficial de LaLiga. El restrictiu límit salarial redueix de manera notable el marge de maniobra de les direccions esportives i obliga a operar amb una precisió gairebé mil·limètrica i en el cas d’equips que van estrenar-se ahir, com el Ceuta, la seva situació havia arribat a ser alarmant. En el cas de l’Andorra, les obligacions administratives no han generat gaire enrenou intern ni molts escarafalls, però sí que hi ha entitats on la manca d’inscripcions a temps està provocant veritables maldecaps. L’entrenador tricolor, Ibai Gómez, va voler transmetre un missatge de calma absoluta davant d’aquesta situació: “Pel que em va transmetre el club, ja sabíem que no hi hauria cap problema en aquest sentit i m’han dit que tinc la convocatòria a decisió pròpia. Tindrem tots els jugadors inscrits i poc més puc dir. S’estan fent bé les coses. Ja ho intuïa i per això també vaig prendre la decisió de venir aquí, i ara ho estic corroborant”. Aquest tipus de situacions generen incertesa esportiva i condicionen la planificació però l’Andorra sembla haver encarrilat gairebé tot el procés a temps.
Queden encara per ser inscrits Minsu, Antal i petxarromán