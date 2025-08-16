POLIESPORTIU
Els andorrans, a punt per als Jocs de Trasplantats
Mari Martínez, Toni Gamero i Kiko Castillo són els representants
L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ultima els preparatius per a l’inici demà dels Jocs Mundials de Trasplantats, que se celebraran fins al 24 d’agost a la ciutat alemanya de Dresden. Per primera vegada, Andorra hi participarà amb una delegació formada per tres esportistes trasplantats, que competiran entre més de 2.200 atletes de 51 països en una trobada que fusiona esport, superació personal i solidaritat.
“Aquesta vegada no hi participo sola i ho fa tot més simbòlic com a país”
Els representants del país seran Mari Martínez, trasplantada de ronyó, que competirà en les proves de ciclisme i que ja va participar a Newcastle 2019; Kiko Castillo, també trasplantat renal, que debutarà en la contrarellotge i la cursa en línia; i Toni Gamero, trasplantat de medul·la òssia a causa d’una leucèmia, que prendrà part a la competició de dards. El calendari esportiu inclou la inauguració demà, les proves de ciclisme el 19 i 20, la jornada de dards el 21 i la cerimònia de clausura el 23 d’agost. Més enllà de la competició, els participants subratllen el valor humà de l’experiència. Gamero ho viu com “una forma de donar les gràcies al meu donant, que és alemany” i Martínez posa en valor el fet de compartir l’aventura: “Aquesta vegada no hi vaig sola; tenim un equip més nombrós i això ho fa més simbòlic com a país”. Per la seva banda, Castillo destaca que “els Mundials són la manera de demostrar que, després del trasplantament, l’esport pot continuar sent motor de vida”.
Amb motiu de l’esdeveniment, ATIDA ha creat una línia d’equipació solidària formada per mallot, culot, samarreta i polo. Es poden adquirir escrivint a info@atida.ad i els beneficis es destinaran íntegrament a projectes de sensibilització i suport a persones trasplantades.