FUTBOL
L’FC Santa Coloma fitxa Sascha Andreu, de l’Inter
L’FC Santa Coloma va fer oficial una incorporació de campanetes per a la temporada vinent. Es tracta del davanter Sascha Andreu, procedent de l’Inter Escaldes i amb una àmplia trajectòria tant al futbol català com a la Lliga Multisegur. Els colomencs, un cop superada la participació a la Conference, en què van ser eliminats pel Polyssia ucraïnès, segueixen perfilant la plantilla i el de Sascha no serà, ni de bon tros, l’únic reforç important per a Fede Bessone. En el capítol de baixes, el club ja ha confirmat els adeus de David López, Nabil i el porter Saúl Gracia.