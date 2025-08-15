FUTBOL SALA
L’FC Encamp, a una setmana d’encetar l’aventura continental
El Sideco Encamp es troba a cinc dies d’afrontar un dels reptes més importants de la temporada: la fase preliminar de la UEFA Futsal Champions League, que es disputarà a Macedònia del Nord. El campió de la Lliga Viatges Pantours s’enfrontarà amb el Forca Futsal, l’equip amfitrió, l’SS Murata Futsal, de San Marino, i el Yerevan Futsal Club, representant d’Armènia, i buscarà fer un pas endavant a Europa i demostrar que pot competir contra alguns dels millors conjunts del continent.
L’equip d’Álex Carvalho encara la recta final de preparació amb entrenaments tàctics, físics i assajos de situacions de partit. El club, a més, segueix fent moviments al mercat per reforçar la plantilla i ha incorporat el davanter Francisco Román, Poti, i ha confirmat el retorn d’Adrià Guirao, que torna després d’un període apartat per lesions i motius personals.