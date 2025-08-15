RUGBI
Fede Aguiar, darrera renovació d’un VPC que aposta per la continuïtat
El VPC Andorra continua perfilant l’equip amb què afrontarà la seva segona temporada consecutiva a la Divisió d’Honor B espanyola, que també marcarà el retorn a l’Estadi Nacional. La darrera renovació anunciada ha estat la de Fede Aguiar, que seguirà defensant la samarreta tricolor un any més. A aquesta renovació s’afegeixen les ja confirmades d’Ian Granyena, Leon Laguerre, Javi Vicente, Hugo Llata, Pep Arasanz, Cristian Abarca, Lluc Cunill, Ramiro Yanetti i Bruno Comas, assegurant la continuïtat de bona part del bloc que la temporada passada va consolidar l’equip a la categoria. En l’apartat d’incorporacions, el club ha anunciat els fitxatges de Sebastian Causse, Mateo Macchi i Óscar Mató, així com el retorn de Ricardo Quintino, que aportarà experiència i coneixement del club. Tots ells seran novament dirigits pel tècnic, Dani Raya, que encetarà una temporada amb l’objectiu de mantenir el nivell.