OLIMPISME
Bonell i Cabanes reben els competidors de Dresden
La ministra d’Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, van rebre ahir els esportistes de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida) abans de la seva participació en els Jocs Mundials de Trasplantats, que tindran lloc del 17 al 24 d’agost a Dresden (Alemanya).
Per primera vegada, la delegació andorrana estarà formada per tres esportistes trasplantats: Mari Martínez, trasplantada de ronyó, que competirà en proves de ciclisme i que ja va viure l’experiència dels Jocs a Newcastle 2019; Kiko Castillo, també trasplantat de ronyó, que debutarà en contrarellotge i cursa de carretera, i Toni Gamero, trasplantat de medul·la òssia a causa d’una leucèmia, que representarà el país en la disciplina de dards. En total, més de 2.200 atletes de 51 països participaran en aquesta cita que combina esport d’alt nivell, històries de superació i el foment per a la donació d’òrgans.