FUTBOL
Antal tanca la defensa
El jove central del Girona FC Antal Yaakobishvili ja es troba al país i jugarà com a cedit amb l’FC Andorra
L’FC Andorra reforça i tanca, definitivament, la defensa amb l’arribada del central Antal Yaakobishvili, de 21 anys i procedent del Girona FC, tal com va avançar el Diari ahir al seu web. El jugador, que recentment ha renovat amb el club gironí fins al 2028, ja es troba al país a les ordres del tècnic, Ibai Gómez –avui el club té previst fer oficial la incorporació–, i jugarà com a cedit fins a final de temporada. D’entre totes les opcions per sortir en préstec que tenia sobre la taula, tant el Girona com el mateix futbolista i els seus agents han decidit que l’Andorra era la millor elecció per l’estil de joc, la filosofia i el potencial del projecte tricolor. Aquesta cessió permetrà a Antal continuar creixent en un entorn competitiu i adaptat a les seves característiques.
El central, que va debutar el curs passat a la Champions League i a LaLiga i va disputar dos partits de Copa del Rei amb el primer equip gironí, va estar molt a prop de marxar cedit al Mirandés, juntament amb Jastin García, també extrem de l’FC Andorra. No obstant això, el trencament dels dos acords va permetre a la direcció esportiva del club moure’s amb rapidesa per assegurar-se la incorporació d’ambdós jugadors. A més, l’arribada d’Antal comporta un retrobament familiar especial, ja que es reunirà amb el seu germà petit, el porter tricolor Aron Yaakobishvili, que aquest estiu va aterrar a l’Andorra procedent del Barça Atlètic. Amb el fitxatge d’Antal Yaakobishvili, el tècnic, Ibai Gómez, ja té a la seva disposició la defensa al complet i les posicions doblades a l’eix amb Gael Alonso, Bombardó, Alende i el central hongarès. A més, amb l’arribada d’Antal, ja són tres els jugadors procedents del Girona que aquest curs vestiran la samarreta tricolor: Yaakobishvili i els extrems Minsu Kim i Jastin García. Ara, un cop tancada la defensa i depenent del mercat i els seus moviments, la direcció esportiva necessita un migcampista i, potser, un altre davanter per acabar d’arrodonir la plantilla.