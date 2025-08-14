HOQUEI PATINS
L’hoquei patins del Barça inicia la pretemporada d’Encamp
És la tercera secció blaugrana, abans hi han treballat l’handbol i el futbol sala, que prepara el curs al país
La secció d’hoquei patins de l’FC Barcelona ja és a Encamp per dur a terme la seva estada de pretemporada, que s’allargarà fins dissabte. Es tracta de la tercera secció blaugrana que visita la parròquia aquest estiu, després de l’handbol i el futbol sala, i abans que el bàsquet tanqui el cicle al setembre. L’expedició, encapçalada pel nou tècnic, Ricard Ares, va ser rebuda pel cònsol menor, Xavier Fernández, i pel conseller d’Esports, Nino Marot, que va destacar que el “conveni està molt consolidat” amb el Barça i el valor turístic i esportiu que tenen aquestes estades. Els jugadors i membres del cos tècnic van pujar amb el Funicamp fins a Solanelles, on van rebre obsequis i es van fer la tradicional fotografia de grup.
“El conveni amb el Barça està molt consolidat i té molt valor esportiu”
Ares va agrair “el tracte” rebut i va qualificar les instal·lacions d’Encamp de “fantàstiques”, mentre que el capità, Sergi Fernández, va subratllar “l’entorn privilegiat” i la diferència de temperatura com a factors que milloren la preparació física. En l’àmbit esportiu, el tècnic blaugrana va deixar clar que “entrenar el Barça és sinònim de títols en tot el que participis” i que afronta el repte “amb molta il·lusió i ganes, convençut que si som rigorosos i treballem bé podem aconseguir els objectius”. El primer pas serà la Lliga Catalana, “el primer focus i objectiu” abans d’afrontar la resta de competicions. Ares va afegir que vol un Barça amb “un hoquei directe, amb iniciativa i ADN guanyador”, però també amb humilitat: “Si toca defensar i aguantar un resultat, ho hem de saber fer. Vull un equip ofensiu, amb pressió en defensa, però també amb capacitat d’adaptació.”