Futbol
L'FC Andorra tanca la defensa amb Antal Yaakobishvili, del Girona FC
El central arriba cedit i es reunirà amb el germà petit, el porter tricolor Aron
L'FC Andorra reforça i tanca, definitivament, la defensa amb l’arribada del central Antal Yaakobishvili, de 21 anys i procedent del Girona FC. El jugador, que recentment ha renovat amb el club gironí fins al 2028, arribarà en les pròximes hores al país i ho farà cedit fins a final de temporada. D’entre totes les opcions per sortir en préstec que tenia sobre la taula, tant el Girona com el mateix Antal han decidit que l’Andorra era la millor elecció per l’estil de joc, la filosofia i el potencial del projecte tricolor. Aquesta cessió permetrà al defensa continuar creixent en un entorn competitiu i adaptat a les seves característiques.
El central, que va debutar el curs passat a la Champions League i a LaLiga i va disputar dos partits de Copa del Rei amb el primer equip gironí, va estar molt a prop de marxar cedit al Mirandès, juntament amb Jastin García, també extrem del FC Andorra. No obstant això, el trencament dels dos acords va permetre a la direcció esportiva del club moure’s amb rapidesa per assegurar-se la incorporació d’ambdós jugadors. A més, l’arribada d’Antal comporta un retrobament familiar especial, ja que es reunirà amb el seu germà petit, el porter tricolor Aron Yaakobishvili, que aquest estiu va aterrar a l’Andorra procedent del Barça Atlètic. Amb el fitxatge d'Antal Yaakobishvili -el tercer cedit del Girona-, el tècnic Ibai Gómez ja té a la seva disposició la defensa al complet i les posicions doblades a l'eix amb Gael, Bombardó, Alende i el central hongarès.