BÀSQUET
La justícia dona la raó a l’ACB en el cas de l’Hereda Sevilla
El jutjat de primera instància número 61 de Barcelona va desestimar la demanda interposada pel Baloncesto Sevilla contra l’ACB i va refermar la decisió presa per l’assemblea de la patronal a final de juliol de negar la inscripció del club la pròxima Lliga Endesa. Així, la màxima competició domèstica mantindrà els 18 equips, com estava previst, i un cop desbloquejada la situació s’espera que en els dies vinents es conegui el calendari de la pròxima temporada.