REPORTATGE
Dues històries, un propòsit
Imanol i Uzkudun són dos dels nous fitxatges per a la temporada vinent de l’FC Andorra. S’han trobat per reivindicar-se i ho faran amb un nexe comú, el tècnic Ibai Gómez.
Per a Aitor Uzkudun –davanter de Donostia de 24 anys– és el somni de debutar a Segona Divisió, mentre que per a Imanol García de Albéniz –lateral esquerre, biscaí de 25 anys–, la lluita per retrobar-se després de dos anys molt durs per les lesions. Tots dos tenen clar que volen reivindicar-se amb l’FC Andorra i arriben amb ganes i il·lusió, cadascun amb un repte personal, units per la confiança d’Ibai Gómez, que els coneix bé i que sap el que poden aportar al seu projecte.
“La meva intenció és retrobar-me amb mi mateix i tornar a sentir-me futbolista”
Després d’un parell de temporades marcades per problemes físics i procedent de l’Sparta de Praga com a cedit, Imanol veu en l’aventura tricolor l’oportunitat perfecta per tornar a sentir-se futbolista. “Necessito retrobar-me com a jugador, tornar a sentir-me futbolista i aportar el meu granet de sorra per assolir els objectius”, afirma amb sinceritat. Coneixia Ibai Gómez d’haver coincidit a l’etapa en què l’entrenador de l’Andorra era jugador i Imanol es movia a cavall entre Lezama i el primer equip, i ja tenia bones referències del seu treball com a tècnic. “El seu estil és el que m’agrada: protagonisme amb la pilota i un treball del dia a dia constant. És un currela, té moltes ganes de créixer com a entrenador i això es veurà al camp, segur”, explica. Imanol reconeix que tenia altres opcions, però el projecte i la filosofia de l’Andorra el van seduir des del primer moment. Ara, després d’una pretemporada que el deixa amb bones sensacions físiques, veu l’equip “molt preparat” i amb una barreja equilibrada entre joventut i experiència per afrontar una categoria tan exigent com la Segona Divisió.
“És una oportunitat única. He fet mèrits per quedar-me i demostraré més que estic preparat”
El somni d'Uzkudun
Si per a Imanol l’objectiu és recuperar sensacions, per a Uzkudun el repte és confirmar que pot brillar en una categoria nova, superior i molt exigent. Després d’una gran temporada amb l’Arenas de Getxo i sota les ordres d’Ibai Gómez –on va assolir l’ascens a Primera RFEF i va fer nou gols–, el davanter reconeix que “és una oportunitat única per a mi” i que la vol aprofitar al màxim. Competirà amb jugadors experimentats com Lautaro o Manu Nieto, però ho veu com una escola d’aprenentatge diari: “Estic aprenent d’ells cada dia, per a mi és un honor compartir posició amb jugadors tan bons.” Encara que a l’inici de la pretemporada hi havia la possibilitat de sortir cedit, el seu rendiment ha convençut el cos tècnic i la direcció esportiva i ell mateix es mostra segur: “He fet mèrits per quedar-me durant la pretemporada i encara demostraré més que estic preparat per jugar aquí.” De fet, del grup de jugadors fitxats procedents de l’Arenas, el davanter és l’únic que romandrà a la plantilla tricolor, ja que Ibarrondo marxa traspassat a l’Eldenc –l’Andorra ho va fer oficial ahir– i Vicario jugarà a préstec a les files del Barakaldo. Del tècnic, Uzkudun destaca la claredat d’idees i la capacitat per transmetre-les: “L’any passat vaig estar amb ell, va ser un any molt bo per a tots i tinc ganes de continuar i intentar aprofitar l’oportunitat. Té molt clar com vol jugar, ens transmet molt i aquest any ho tornarà a demostrar.”
Ibai, el fil conductor
Així, la figura de l’entrenador tricolor és clau en totes dues històries. Tant Imanol com Uzkudun parlen d’un entrenador exigent, amb un estil clar i orientat al domini de la pilota, que sap crear un bon ambient de vestidor sense perdre el rigor competitiu. La confiança en aquests dos futbolistes és un aval que reforça la moral dels jugadors i els impulsa a demostrar que poden ser importants en la temporada que tot comença diumenge a l’Estadi de Gran Canària contra la UD Las Palmas. “És un camp bonic per començar a la categoria, per a molts jugadors. Jo, al cap i a la fi, ja tinc aquesta experiència, ja hi he jugat, i la veritat és que serà un bon os per començar la temporada” exposa Imanol.
LA PLANTILLA ES TROBARÀ AVUI AMB ELS ÀRBITRES
Els jugadors també poden exposar preguntes o inquietuds sobre altres situacions que no van quedar del tot clares o que van generar controvèrsia. L’objectiu final és reforçar la comunicació entre les parts.