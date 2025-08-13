CICLISME
Roger Turné es marca el repte d’arribar al Mundial
Roger Turné ha tornat a pujar a la bicicleta quatre setmanes després de l’accident patit a la Copa del Món de Pal Arinsal, que el va deixar fora tant del Campionat d’Espanya com del Campionat d’Europa. El biker andorrà ha reprès els entrenaments amb prudència, amb la mirada fixa en un objectiu ambiciós, el d’arribar en condicions al Mundial de Suïssa, programat de l’11 al 14 de setembre. “No serà fàcil, però hi vull arribar a temps”, va explicar.