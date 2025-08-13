FUTBOL
L’FC Andorra, a punt de tancar el retorn de ‘Petxa’
El lateral, sense lloc al Dépor, ja va ser tricolor dues temporades
L’FC Andorra es troba molt a prop d’acordar amb el Deportivo de la Corunya la cessió d’Álex Petxarroman fins a final de temporada i el jugador podria arribar ja en els propers dies al Principat. El lateral dret basc, que ja va defensar la samarreta tricolor durant el curs 2022-2023 i 2023-2024, les dues anteriors a la Segona Divisió, reforçaria el carril dret de la defensa amb Thomas Carrique i aviat es podria posar a les ordres d’Ibai Gómez.
Arribarà com a cedit fins a final de curs i completarà el perfil dret
Petxarroman, de 28 anys i amb contracte amb el Deportivo fins al 2028, tornaria l’Andorra després de complir la primera temporada amb l’equip gallec, però la recent incorporació de Miguel Loureiro –també extricolor– ha incrementat la competència per la seva posició, fet que ha acabat obrint-li la porta de sortida. El tècnic gallec, Antonio Hidalgo, reconeixia dies enrere que havia parlat amb el jugador sobre el seu futur immediat. “Sap el que penso d’ell i la competència que té en aquesta posició, però ara mateix hi ha una dosi de realitat que hem d’afrontar”, apuntava l’entrenador català. Amb la porta de sortida oberta a la Corunya per una cessió, Petxa sempre ha tingut l’opció de tornar a Andorra com a prioritat, i tenint en compte que és un jugador del gust de l’entenador –comparteixen agència de representació– i també de la direcció esportiva, la resolució semblen faves comptades, i club i jugador estan condemnats a retrobar-se. La direcció esportiva centra ara tots els esforços en tancar un central més i un migcampista i, depenent de com es mogui el mercat, podria arribar un davanter per acabar d’arrodonir la plantilla.