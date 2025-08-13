MOTOCICLISME
Cristian España acaba en el tercer lloc a La Chinelle
Cristian España va aconseguir un destacat tercer lloc a la categoria Master 40 i la 36a posició a l’scratch general de La Chinelle, la prestigiosa cursa de resistència disputada a Franchimont (Bèlgica). Formant equip amb Clement, Kinif i Anthonis sota els colors d’Archimotards, l’andorrà va completar 63 voltes en les 12 hores de competició, signant una volta ràpida de 9’49’’406.
El traçat, de vuit quilòmetres i altament tècnic, va exigir la màxima concentració dels pilots. “Estic content per com he pilotat i m’he trobat molt còmode. Podíem haver estat més endavant a l’scratch, però el balanç és molt positiu”, va valorar España.