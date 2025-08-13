Pretemporada
El Barça d’hoquei patins inicia l’estada a Encamp
Es tracta de la tercera secció blaugrana que visita la parròquia
La secció d’hoquei patins del FC Barcelona ja és a Encamp per donar el tret de sortida a la seva estada de pretemporada, que s’allargarà fins dissabte. Es tracta de la tercera secció blaugrana que visita la parròquia encampadana aquest estiu, després de l’handbol i el futbol sala. El bàsquet serà l’encarregat de tancar el cicle d’estades al setembre.
Aquest nou projecte, liderat pel tècnic Ricard Ares, manté el compromís i l'exigència de lluitar per tots els títols i el porter i capità de l’equip, Sergi Fernández, ha destacat “l’entorn privilegiat” que ofereix Encamp, subratllant que aquestes condicions ajuden l’equip a treballar amb intensitat i concentració. El cònsol menor Xavier Fernández i el conseller d'Esports encampadà, Nino Marot, han rebut l'expedició blaugrana a Solanelles.