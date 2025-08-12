BÀSQUET
Yves Pons tanca l'equip
L’aler pivot francès, de 26 anys i 2,00 metres d’alçada, completa la rotació del MoraBanc de cara al curs vinent
El MoraBanc Andorra ha posat el punt final a la configuració de la plantilla per a la pròxima temporada amb la incorporació de l’aler pivot francès Yves Pons, que ha signat per a dues temporades. Amb 26 anys i 2,00 metres d’alçada, el jugador nascut a Port-au-Prince (Haití) arriba procedent del Bàsquet Girona, on ha militat les darreres dues campanyes, i destaca pel perfil atlètic i físic, que li permet dominar el rebot, jugar per damunt del cèrcol i aportar intensitat defensiva. En el darrer curs a Fontajau, Pons va certificar una mitjana de 5,5 punts, 54,2% d’encert en tirs de dos, 31,7% en tirs de tres, 71,4% en tirs lliures, 2,7 rebots i 0,5 assistències en els 16 partits que va disputar.
Format als Tennessee Volunteers (NCAA, 2017-2021), Pons va debutar a l’NBA amb els Memphis Grizzlies mentre alternava minuts a la G-League amb els Memphis Hustle. Després d’aquesta experiència, va tornar a Europa per competir amb el LDLC ASVEL Villeurbanne a la lliga francesa i l’Eurolliga. El seu pas pel Bàsquet Girona li ha servit per consolidar-se a la Lliga Endesa, sumant també internacionalitats amb la selecció absoluta francesa.
Un nou perfil
El director general del MoraBanc, Francesc Solana, valora molt positivament l’arribada del francès a la plantilla de Joan Plaza, quan falta només una setmana perquè l’equip comenci la pretemporada. “L’Yves és un jugador amb experiència a la lliga que té un gran potencial, el qual ha demostrat a l’NBA, Eurolliga i també a Girona”. A més, explica que “per a nosaltres serà molt important gràcies a la seva polivalència, ja que pot cobrir diverses posicions i amb ell tindrem un perfil i un to atlètic que abans no teníem”. En aquest sentit, Solana desitja que “esperem que tingui un gran rendiment amb nosaltres.”
A punt per a l'inici
D’altra banda, l’equip encetarà dilluns 18 la pretemporada, amb una primera presa de contacte en què es faran les pertinents proves mèdiques en dues jornades i el tècnic, Joan Plaza, ja podrà reunir els 12 jugadors de la plantilla i les sis cares noves per al curs vinent: Best, Pustovyi, McKoy, Udeze, Rubén Guerrero i Pons. Durant la preparació, el MoraBanc disputarà sis partits amistosos, entre els quals el Trofeu d’Encamp –davant el París Basketball d’Eurolliga–, Andorra la Vella i Escaldes, i la Lliga Catalana contra Barça i Joventut.