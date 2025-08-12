AUTOMOBILISME
La Pujada a Beixalís ja ha obert les inscripcions
La comissió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra ha obert oficialment les inscripcions per a la Pujada Beixalís 2025, tercera prova puntuable del Campionat d’Andorra de muntanya (CAAM), que es disputarà dissabte 20 de setembre. La cita ofereix un recorregut de 2,8 quilòmetres amb forts desnivells i una elevada exigència tècnica. El traçat, que uneix les parròquies de la Massana i Encamp, combina velocitat i estratègia i està envoltat d’un entorn natural privilegiat.
La competició és puntuable per a vehicles moderns, històrics i prototips, i està oberta a pilots locals i internacionals. “La Pujada a Beixalís és una cita molt especial: és curta en distància, però intensa des del punt de vista tècnic, i estem convençuts que és un gran repte per als millors pilots del panorama nacional i regional”, destaca Joel Capdevila, responsable tècnic de la comissió esportiva de l’ACA. Les inscripcions es poden fer a www.aca.ad.