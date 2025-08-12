AUTOMOBILISME
Frank Porté brilla a Assen amb doble triomf ‘rookie’ i segon lloc absolut
Frank Porté va signar una actuació estel·lar al TT Circuit Assen, a la Porsche Carrera Cup Benelux, aconseguint dues victòries en la categoria rookie i un espectacular segon lloc absolut a la segona cursa, tot i ser el seu debut en aquest traçat.
L’andorrà va aprofitar les primeres sessions per familiaritzar-se amb el circuit i ajustar el cotxe, aconseguint una gran classificació: quart per a la primera cursa i tercer per a la segona. A la prova inicial, va mantenir una conducció sòlida i estratègica per acabar cinquè a la general i primer entre els rookies, sumant punts importants per al campionat. La segona cursa va ser d’alta tensió. Després d’una bona sortida que el va situar segon, una bandera vermella va reiniciar la prova, fent-lo retrocedir a la tercera plaça. A la represa, Porté va recuperar la segona posició i la va defensar fins a la meta, creuant-la a només una dècima del vencedor. Aquest resultat li va valer un nou triomf rookie i un històric segon lloc absolut.
Amb aquests resultats, Porté va reforçar el seu lideratge en el campionat de rookies i va confirmar que estava preparat per competir amb els pilots més experimentats del certamen.