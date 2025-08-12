FUTBOL
Berto Rosas marxa cedit a la UD Logronyès, de 2a RFEF
L’FC Andorra va anunciar l’acord amb la UD Logronyès per a la cessió de Berto Rosas de cara a la pròxima temporada. El davanter internacional continuarà competint a Segona RFEF, categoria en què ja va finalitzar el curs anterior. La temporada passada, Rosas va començar vestint la samarreta tricolor, però al mercat d’hivern va marxar cedit a l’Atlètic Balears, on, amb el conjunt mallorquí, va signar quatre gols i va disputar la promoció d’ascens a Primera RFEF. Amb aquesta nova cessió, l’internacional buscarà seguir sumant minuts i experiència en un campionat exigent, amb l’objectiu de continuar la seva progressió i tornar amb més bagatge competitiu. Seguint amb el capítol de sortides, el pròxim a fer les maletes serà Alberto Solís. El migcampista andalús, a qui li queda encara un any de contracte més un altre opcional amb l’FC Andorra, anirà cedit a un equip de Primera RFEF, on manté un molt bon cartell, per aconseguir recuperar sensacions i tenir minuts després d’una campanya marcada per una llarga lesió. Solís es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret ara fa onze mesos.