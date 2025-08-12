CICLISME
Un any de suspensió per a l’agressor d’Ares Masip
La ciclista resident reconeix que el procés ha estat “dur i ple de pors”
El ciclista professional que va agredir sexualment la resident andorrana Ares Masip ha estat condemnat a un any de suspensió per la Unió Ciclista Internacional (UCI). La mateixa esportista ho va anunciar ahir a les seves xarxes socials en un vídeo en què explicava que la sanció arriba després de completar totes les fases previstes al protocol: entrevistes a les parts, presentació de proves i declaracions de testimonis. “Lamentablement, no és el primer cas d’abús en el ciclisme, però sí que és el primer ciclista professional sancionat per aquest tema per part de l’UCI”, va assenyalar. Tot i reconèixer que el procés ha estat “dur, ple de pors i dubtes”, Masip va qualificar la resolució com “una petita victòria que em dona forces per continuar endavant”. La ciclista confia que aquesta decisió sigui “un petit pas que serveixi per crear un espai més digne i segur”.
La resolució posa el punt final a un procés iniciat quan Masip va denunciar públicament, fa poc més d’un any, una agressió sexual soferta durant una Copa del Món d’enduro a Àustria. Segons el seu relat, un altre corredor va entrar a la seva furgoneta mentre dormia i va intentar forçar-la sexualment, arribant a subjectar-la i amenaçar-la. Masip va rebre el suport tant del Govern com de la federació, que van condemnar els fets.