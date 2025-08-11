Bàsquet

El MoraBanc fitxa l'aler pivot Yves Pons

El club anuncia que la incorporació del jugador francès tanca la plantilla

Yves Pons ha fitxat pel MoraBanc per a les properes dues temporadesMoraBanc

Redacció
Andorra la Vella

Yves Pons és l'últim fitxatge del MoraBanc per aquesta temporada. El club tricolor ha fet pública la incorporació de l'aler pivot francès per a les properes dues temporades i ha anunciat que amb ell es tanca l'equip. 

El nou jugador tricolor de 26 anys i 2 metres d'alçada va néixer a Port-au-Prince, a Haití, i arriba procedent del Bàsquet Girona. El club explica que Yves Pons va començar la carrera als Tenessee Volunteers de Knoxville, amb els que va jugar a l'NCA des del 2017 al 2021, i va debutar a l'NBA amb els Memphis Grizzlies participant en la G-League amb els Memphis Hustle. A Europa va jugar amb l'LDLC ASVEL a la temporada 2022-2023 abans de fitxar pel Girona.

El general manager del MoraBanc, Francesc Solana, destaca l'experiència de Pons en la lliga "i que té un gran potencial, el qual ha demostrat a l'NBA, Eurolliga i també a Girona". Solana assegura que el nou aler pivot serà un jugador "molt important per la seva polivalència, ja que pot cobrir diferents posicions" i ressalta que aporta al club tricolor "un perfil i un to atlètic que abans no teníem". 

