FUTBOL
L’FC Andorra ja supera la barrera del miler d’abonats
L’FC Andorra ja ha superat la barrera dels 1.000 abonats per a la temporada vinent, una xifra que arriba a només una setmana de l’inici de la lliga a la Segona Divisió. Tot i això, l’afició tricolor haurà d’esperar fins al 31 d’agost per veure el primer partit a casa, que enfrontarà l’equip amb el Burgos al camp d’Encamp.
L’objectiu del club sempre ha estat el mateix, poder superar els 1.500 abonats assolits en la darrera temporada a Segona Divisió amb l’Estadi Nacional com a feu. De moment, la majoria de carnets s’han venut a tribuna, tot i que també s’estan tramitant abonaments per a la nova graderia lateral, que suposaria una novetat respecte a l’etapa anterior. A més, com a incentiu, tots els abonats gaudiran d’un 50% de descompte en una de les noves samarretes oficials del club. Les equipacions, que ja s’han presentat les tres, encara no estan a la venda, però el club preveu que estiguin disponibles ben aviat, la qual cosa alimenta l’expectació en el tram final de la campanya d’abonaments.