ESQUÍ
Calendari d'estades definit
Ushuaia, Corralco i La Parva esdevindran els epicentres de la preparació dels diferents equips de la FAE
La Federació Andorrana d’Esquí ha definit la planificació sencera i el calendari complet de preparació dels equips, amb un programa que combina sessions físiques al país, concentracions a Europa i llargues estades a Sud-amèrica. L’objectiu és arribar al màxim nivell de forma a l’hivern, de cara a la nova temporada, aprofitant diferents condicions de neu i treball específic per a cada disciplina.
Joan Verdú tornarà dilluns a Saas-Fee abans de l’estada llarga a Ushuaia
Pel que fa a l’esquí alpí i a l’equip d’elit, Joan Verdú ja va obrir la pretemporada al juliol a Saas-Fee (Suïssa) i hi tornarà el dilluns vinent, del 18 al 22 d’agost. La preparació principal arribarà amb l’estada llarga a Ushuaia (Argentina) del 31 d’agost al 28 de setembre, que se centrarà en el treball tècnic i físic. L’equip femení de velocitat, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, va esquiar al mes de juny als Alps i després han estat treballant el físic i preparant la pretemporada, que tindrà dues estades llargues a Sud-amèrica. La primera serà del 21 d’agost al 9 de setembre a Xile, a Colorado i La Parva, només amb Cande Moreno perquè Jordina Caminal ha estat operada de l’esquena fa deu dies i s’incorporarà a la segona estada. En funció de les condicions de neu, si no es pogués entrenar velocitat a La Parva, l’equip aniria a Corralco. Aquesta serà del 26 de setembre al 19 d’octubre. Per part seva, en la modalitat de tècnica, el grup masculí format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella s’entrenarà del 23 al 31 d’agost a El Colorado, competirà el 31 a La Parva i viatjarà després a Ushuaia fins al 25 de setembre. Els més joves –Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font– seguiran un pla diferent, amb una estada a Corralco del 23 d’agost al 6 d’octubre. El grup femení de tècnica, amb Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia, està treballant físicament a Andorra i viatjarà també el 23 d’agost, però tindran entrenaments diferents. Carla Mijares estarà amb el grup d’eslalomistes masculí, és a dir, Rius, Gabriel i Cornella a El Colorado (23 al 31 d’agost), per competir a La Parva el 31, i després entrenar-se a Ushuaia fins al 25 de setembre. Pel que fa a Íria Medina i Clàudia Garcia, seran a Corralco del 23 d’agost al 3 d’octubre. Quant als equips de base, els EEBE sub 19 han estat a Corralco des del 29 de juliol i hi tornaran del 16 de setembre al 7 d’octubre i els sub 16 viatjaran a Corralco del 19 d’agost al 18 de setembre. En la secció de paraalpí, Roger Puig, després d’una primera estada a Ushuaia al juliol, hi tornarà del 5 al 18 de setembre per treballar la velocitat.
En fons, després del Blink Festival, Esteve i Del Rio aniran a Suècia
Finalment, l’equip de fons, amb Irineu Esteve i Gina del Rio, un cop han tancat el Blink Festival a Noruega, viatjaran al túnel de Torsby (Suècia) del 19 al 31 d’agost per continuar el treball sobre neu.