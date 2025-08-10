CURSES DE MUNTANYA
La Travessa del Pas esgota totes les inscripcions
La quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa, que se celebrarà els dies 16 i 17 d’agost, ha exhaurit les 330 places disponibles. Com a novetat, tal com va explicar RTVA, la prova incorpora una cursa Kids pensada per als petits. La distància amb més participació és la de 22 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu i l’organització ja treballa per incloure una marató el 2027, un fet que permetria oferir fins a sis distàncies i arribar als 600 participants.