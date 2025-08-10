CURSES DE MUNTANYA

La Travessa del Pas esgota totes les inscripcions

La sortida de la Travessa Pas de la Casa, ahir.

La sortida de la Travessa Pas de la CasaTravessa Pas

Redacció

La quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa, que se celebrarà els dies 16 i 17 d’agost, ha exhaurit les 330 places disponibles. Com a novetat, tal com va explicar RTVA, la prova incorpora una cursa Kids pensada per als petits. La distància amb més participació és la de 22 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu i l’organització ja treballa per incloure una marató el 2027, un fet que permetria oferir fins a sis distàncies i arribar als 600 participants.

