FUTBOL
Pretemporada satisfactòria
L’FC Andorra tanca la preparació del curs amb un bon pòsit i de cara al debut del dia 17 a Las Palmas
L’FC Andorra ha posat punt final a una pretemporada molt positiva i ja enfila la recta final abans de l’inici de la competició, diumenge vinent a Las Palmas, amb la darrera setmana d’entrenaments al país. L’equip d’Ibai Gómez arriba al debut al retorn a la Segona Divisió amb bones sensacions després de set partits de preparació que han deixat un balanç de cinc victòries, un empat i una sola derrota.
L’única ensopegada dels tricolors va arribar al primer assaig a San Pedro del Pinatar contra l’Albacete (2-0) i, a partir d’aquí, l’equip va encadenar triomfs davant l’Al-Rayyan (1-0, gol de Le Normand), el Nàstic (0-2, amb un gol en pròpia porta de Nil després d’una acció de Minsu i un altre de Villahermosa) i el CE Europa (3-1, amb dianes de Nieto, Imanol de penal i Lautaro). La preparació es va tancar amb una estada a Madrid, on l’Andorra va jugar primer un triangular i va vèncer el Zamora (1-0, gol de Merquelanz) i va empatar sense gols contra el San Sebastián de los Reyes. En el darrer amistós, una mena d’assaig general amb el gruix dels que seran titulars a Las Palmas, l’equip tricolor va superar amb autoritat el Reial Madrid Castella (1-3), amb gols de Lautaro, Marc Domènech i Gael Alonso.
Ibai, molt satisfet
El tècnic, Ibai Gómez, va destacar que “la primera mitja hora contra el Castella va ser gairebé perfecta. Vam fer un gran treball i tot el que havíem preparat per a aquest partit es va aplicar bé”. En aquest sentit, va explicar que “seguim creixent com a equip, tant a nivell individual com col·lectiu. Hi ha coses que cal ajustar, algunes de més individuals que altres, però el de Valdebebas va ser un gran partit de l’equip”. Sobre el balanç global de la pretemporada, Ibai va apuntar que “ha estat molt millor del que esperava. L’equip ha crescut molt en molt poc temps, gràcies a la predisposició de tots. Estan atents, integren de pressa les capacitats tècniques i físiques, i això és increïble. Ara toca abaixar el suflé, pensar sempre en gran però sense creure’ns-ho en excés, i mantenir la mentalitat treballadora i de creixement que tenim en el dia a dia”. Pel que fa al debut a Las Palmas, el tècnic va avisar que “ens enfrontem a un dels favorits a les posicions altes de la taula. Anirem a tots els camps amb la idea de guanyar, amb personalitat i creant coses cada dia. Encara estem en procés de creixement, però hi anirem amb tota la il·lusió del món per fer un gran partit”.