ATLETISME
Nahuel Carabaña fa la mínima per competir al Mundial de Tòquio
Nahuel Carabaña va rubricar la seva classificació per al pròxim Campionat del Món d’atletisme de Tòquio, que se celebra del 13 al 21 de setembre, amb una destacada actuació al míting internacional d’Oordegem (Bèlgica). L’atleta andorrà va completar els 3.000 metres obstacles en 8’12”80 i va acabar en quarta posició, de manera que va assolir la mínima exigida per la cita mundialista. La prova va tenir un nivell altíssim, amb victòria del francès Louis Gilavert (8’11”49), seguit del seu compatriota Baptiste Fourmont, que va marcar un crono de 8’12”10 i del portuguès Etson Barros, que amb un temps de 8’12”19 va tancar el podi. Carabaña es va mantenir en tot moment en el grup capdavanter, va gestionar bé el ritme i va entrar a meta a menys d’1,5 segons del podi. Amb aquesta marca, el fondista andorrà reforça les opcions de competir de tu a tu amb l’elit.