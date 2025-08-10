ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio acaba al 10è lloc a l’esprint que tanca el Blink Festival
Gina del Rio va tancar la seva participació en el Blink Festival de rollerski amb una meritòria 10a posició a la prova d’esprint, disputada ahir. L’andorrana va avançar fins a semifinals després de brillar en els quarts de final, en què es va imposar a la seva sèrie amb un temps de 2’27”1, en què va superar en un mà a mà l’alemanya Rydzek –també classificada– i va deixar fora la sueca Levan. A les semifinals, Del Rio va creuar la meta en cinquena posició, a només 2,1 segons de la noruega Weng, que va guanyar la sèrie amb el mateix temps que l’alemanya Fink. També quedaven fora Rydzek, la noruega Myhre i la noruega Aarekol.
Amb aquest resultat, l’andorrana finalitzava el torneig d’esprint en el top 10 i li permetia tancar el Blink Festival després d’haver estat 19a als 10 km, amb una molt bona cursa, i d’acabar en l’11a posició en la primera cursa, la pujada al Lysebotn, de 7,5 quilòmetres.