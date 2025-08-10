REPORTATGE
Un final de curs feliç
La temporada de Duna Viñals va tenir un final somiat, amb una actuació destacada al Campionat d’Europa sub 20 disputat a Tampere (Finlàndia). L’atleta andorrana va aconseguir classificar-se per a les semifinals dels 400 metres tanques, en què va finalitzar quarta de la seva sèrie amb un temps de 59.60 segons i va establir així un nou rècord nacional en millorar per dues centèsimes la seva pròpia marca (59.62). El resultat li va permetre tancar la seva participació amb un 12è lloc final en una competició d’altíssim nivell. Viñals arribava a les semifinals amb un objectiu clar: millorar el registre nacional que ella mateixa havia aconseguit a principis d’estiu. I ho va aconseguir en la millor cita de l’any, en un escenari internacional exigent i davant algunes de les millors especialistes europees. En acabar la prova, Duna Viñals reconeixia l’emoció pel resultat i pel tancament d’un curs marcat per la regularitat i la superació: “Estic molt orgullosa del tancament de temporada que he fet. He demostrat i he donat el meu 100% al moment adequat i ara només toca gaudir”, va explicar. En aquest sentit, l’andorrana va destacar que “m’emporto un rècord nacional i un 12è lloc al Campionat d’Europa sub 20, que és un campionat de molt nivell, i mai hauria imaginat que podria acabar en aquesta posició. Al final el mèrit hi és, i tot l’esforç que he fet durant tota la temporada, amb tots els entrebancs, ha sortit bé”. Per acabar, Viñals va concloure que “estic molt orgullosa i ara el que hem de fer és continuar igual”.
