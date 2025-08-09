FUTBOL
Victòria a Madrid per tancar
L’FC Andorra supera el Madrid Castella a Valdebebas, al darrer assaig abans de l’inici de lliga el dia 17 a Las Palmas
L’últim assaig abans que comenci la guerra oficial de la competició, a l’Estadi Gran Canària contra Las Palmas, va deixar un bon pòsit a l’FC Andorra. L’equip tricolor va viure a Valdebebas un duel amb el Reial Madrid Castella, resolt per dos rampells terminals (1-3) i que va ser un reflex d’una pretemporada en la qual han anat agafant rodatge, polint detalls i forjant l’armadura que caldrà exhibir a la Segona Divisió. La primera meitat va tenir un aire d’assaig tàctic, però amb l’Andorra mostrant-se molt més incisiu i disposat a córrer riscos, pressionant alt, complicant el joc del filial blanc i gaudint de diverses ocasions, com ara una de Carrique i una altra de Marc Domènech. El gol de Lautaro al minut 20 va ser la culminació d’una acció d’autor: una jugada personal de Minsu que va filtrar una passada perfecta, i una maniobra d’estratègia i talent de Lautaro que va permetre avançar l’equip (0-1). El segon tram de la primera part, però, va canviar de to i després de la pausa d’hidratació, el Madrid Castella va incrementar una marxa i va començar a ensenyar les urpes, intencions insuficients per sacsejar l’avantatge parcial dels tricolors en la marxa a vestidors.
A la represa, la història es va poder complicar per a l’Andorra. Un clar penal sobre Manu Nieto (51’) va suposar una gran oportunitat per sentenciar el duel, però Fran González, el porter blanc, va refredar el llançament de càstig del davanter andalús amb una aturada magistral. A partir d’aquí, el partit va tornar a girar i el Castella, amb un Rachad totalment desat, va fer el gol de l’empat i va permetre apujar el to de l’equip merengue, plantant cara i demostrant que no es donava per vençut. Però l’Andorra, que se sabia superior, no es va espantar, més aviat al contrari i fidel al seu guió no va renunciar a mantenir l’assaig en una tensió poc habitual per a un amistós d’agost i va arribar al tram final amb el llum encès. Marc Domènech, amb un golàs des de la mitja lluna al minut 86, va fer el segon i tres minuts després, Gael Alonso va clavar un cop de cap a la sortida d’un córner i va tancar el marcador definitiu.
JASTIN GARCÍA, EXTREM DEL GIRONA FC, ARRIBA COM A CEDIT
La seva arribada posa fi a un desig que el director esportiu, Jaume Nogués, mantenia des de temporades enrere, intentant sense èxit aconseguir la seva cessió en mercats anteriors. Ara, finalment, l’operació s’ha concretat i Ibai Gómez disposarà d’un jugador ràpid, vertical i amb capacitat de desequilibri. En les últimes dues temporades, Jastin ha vist frenada la seva progressió per dues lesions greus, però va signar una prometedora pretemporada 2023-2024 amb el primer equip del Girona abans de tornar al filial per recuperar ritme.