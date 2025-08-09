FUTBOL
Olabarrieta arriba cedit a l'FC Andorra
L'extrem arriba cedit de l'Athletic Club
L'FC Andorra ha arribat a un acord amb l’Athletic Club per incorporar el jove extrem basc Aingeru Olabarrieta, que jugarà cedit aquesta propera temporada amb la samarreta tricolor.
Aingeru Olabarrieta (Luiaondo, 15/11/2005) s’ha format a les categories inferiors de l’Athletic Club i ja ha debutat a Primera Divisió amb el primer equip. El seu debut es va produir fa dues temporades, en un partit contra el Sevilla, i la temporada passada va tenir minuts a competició europea, al camp del Manchester United.
El vincle amb l’FC Andorra no és nou: el curs passat, l’extrem va ser l’autor del gol que va significar la primera derrota tricolor de la temporada, al camp del filial de l’Athletic.
En total, la temporada passada Olabarrieta va disputar 30 partits —dos d’ells amb el primer equip— i va marcar cinc gols.