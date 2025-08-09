ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio acaba en la 19a posició la prova dels 10 km del Blink Festival
Gina del Rio va completar la participació als 10 quilòmetres del Blink Festival de rollerski amb una meritòria 19a posició i un temps final de 23’30”2, a 1’04”0 de la vencedora, la noruega Helene Marie Fossesholm (22’26”2). L’andorrana va tenir un inici intens, col·locant-se dins el grup capdavanter i fins i tot arribant a liderar-lo parcialment. A la setena volta, en un esprint intermedi, va creuar en segona posició, mostrant una actitud combativa. Tot i gestionar l’esforç a la part final, va mantenir un bon ritme fins a travessar la meta dins del Top 20. Avui, Del Rio afrontarà l’última jornada del festival, amb un esprint estil patinador sobre dues voltes en circuit urbà.
D’altra banda, Irineu Esteve, finalment, va renunciar a competir a la prova dels 15 quilòmetres en una decisió presa amb el tècnic “perquè el recorregut és massa pla i no s’adapta a les seves condicions”, segons va apuntar la FAE. El fondista va participar dijous als 50 quilòmetres clàssics, on va acabar 31è, i l’entrenador Marc Puigsubirà va valorar que “ha vingut a aprendre, a córrer en grup i a créixer tàcticament, i això ho hem aconseguit. Ho ha lluitat bé fins al final.”