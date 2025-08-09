ATLETISME
Duna Viñals, nou rècord d’Andorra als 400 tanques
Duna Viñals va tancar la seva participació en el Campionat d’Europa sub 20 de Tampere (Finlàndia) amb un nou registre que consolida el seu bon moment de forma. L’atleta andorrana, tot i que no va poder accedir a la final dels 400 metres tanques, va finalitzar quarta de la seva sèrie de semifinals amb un temps de 59’’60, millorant per dues centèsimes el rècord nacional que ella mateixa havia establert anteriorment (59’’62). En una cursa exigent i amb un alt nivell de competició, Viñals va sortir amb decisió, mantenint un ritme competitiu fins a la recta final. Malgrat no entrar entre les classificades per a la final, la marca assolida confirma la seva progressió i la consolida com la millor especialista andorrana de la distància. A més, l’atleta andorrana, que s’havia fixat com a gran objectiu batre el rècord nacional un cop assegurada la presència a semifinals, va poder complir el repte amb escreix.