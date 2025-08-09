VOLÈIBOL
El CV Encamp es queda sense sènior masculí
La manca de relleu generacional, el motiu principal per la decisió
El CV Encamp no inscriurà l’equip sènior masculí la pròxima temporada. Una decisió difícil, tot i que el club assegura que es tracta d’un punt i a part, i que l’objectiu és poder tornar a comptar amb un primer equip masculí tan aviat com sigui possible.
El president, Mateo Vienne, va explicar que la decisió ha estat, entre d’altres motius, el resultat de la manca de relleu generacional a l’equip i d’una situació que s’arrossegava des de fa temps. “La realitat és que la temporada passada, tot i arribar a la fase d’ascens, va ser complicada. La Primera Catalana és una lliga molt llarga, amb viatges exigents de 10 o 11 hores fora de casa cada cap de setmana de partit, i això suposa un compromís molt gran tant per als jugadors com per a l’entrenador”, va assenyalar. El màxim responsable del club va admetre que el cansament ha afectat tant veterans com joves i que, aquest estiu, només cinc jugadors de la plantilla de l’any passat estaven disposats a comprometre’s al 100%.
“Com a president és la decisió més intel·ligent, com a jugador, trista”
Vienne, també jugador, va reconèixer que és una decisió dolorosa però necessària: “Com a president penso que és la decisió més intel·ligent. Com a jugador, trist, però jo mateix m’havia plantejat deixar-ho pel sacrifici que comporta. No és un comiat, sinó una pausa per reconstruir la base i tornar més forts.”