FUTBOL
El Madrid Castella, darrer assaig per a l’FC Andorra
L’FC Andorra posarà el punt final aquest matí (10.15 h) als assajos de pretemporada amb un darrer test exigent a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a Madrid. El conjunt tricolor s’enfrontarà al Reial Madrid Castella, filial blanc entrenat per Álvaro Arbeloa, en un duel que servirà com a última prova abans de l’estrena a LaLiga Hypermotion al camp de la UD Las Palmas.
L’equip d’Ibai Gómez arriba a aquest compromís després del darrer triangular disputat a San Sebastián de los Reyes, en què es va imposar per 1 a 0 al Zamora i va empatar 0 a 0 contra l’amfitrió. Per al compromís davant el Madrid Castella es preveu que el gruix dels jugadors que no van participar en el triangular –com Yaakobishvili, Carrique, Imanol, Marc Domènech, Minsu, Nieto o Lautaro– tinguin molts minuts, seguint la planificació establerta per distribuir càrregues i oferir rodatge a tota la plantilla, que tornarà al país avui mateix.