ESQUÍ DE FONS
Irineu Esteve acaba 31è als 50 quilòmetres del Blink Festival de ‘rollerski’
Irineu Esteve va completar ahir la seva segona participació al Blink Festival de rollerski amb una meritòria 31a posició en la prova de 50 quilòmetres, que va formar part de la segona jornada del prestigiós esdeveniment noruec. L’esquiador andorrà va cobrir la distància amb un temps de 2 hores, 8 minuts i 21 segons, a +3’11’’2 del guanyador, el suec Alvar Myhlback, que es va imposar amb un crono de 2 h 05’10’’2.
Esteve i del Rio faran avui els 10 i 15 km estil clàssic
El podi el van completar els noruecs Sigurd Wiig, que va quedar a només una dècima del vencedor (+0’’1), i Eirik Kalland-Olsen, tercer amb +3’’9 segons. Esteve es va mantenir en un grup intermedi durant bona part de la cursa i va poder aguantar el ritme en una prova llarga i exigent, en què van prendre part alguns dels millors especialistes europeus del fons.
La cita d’avui serà la de 10 quilòmetres estil clàssic per a la categoria femenina, amb Gina del Rio, i els 15 masculins, però abans s’ha de fer el pròleg per aconseguir classificar-se per disputar aquestes proves, a partir de les 15.30 hores. En cas de classificar-se, els 10 quilòmetres femenins seran a les 18.25, mentre que els 15 masculins començaran a les 19.45 hores.