ATLETISME
Duna Viñals entra a les ‘semis’ dels 400 tanques
La creu, la seva germana, l’Alba, que va quedar fora a la sèrie
Duna Viñals va assegurar la presència andorrana a les semifinals dels 400 metres tanques del Campionat d’Europa sub 20, que se celebra a Tampere (Finlàndia). L’atleta andorrana va finalitzar en sisena posició a la seva sèrie, la primera, i en la 17a plaça del global, però el seu temps, de 59’’91, li va permetre passar ronda com una de les millors marques entre les no classificades directament. Viñals, que va arribar a la cita amb el rècord nacional de la prova (59’’62), confia a millorar-lo en les semifinals d’avui, a les 19.25 hores. L’andorrana va reconèixer que “al principi de la cursa no he sortit bé, no tenia gaires bones sensacions i he patit molt per si podia aconseguir entrar a les semifinals o no. En tinc moltes ganes i espero poder aconseguir alguna marca personal”. D’altra banda, la creu de la jornada va ser per a Alba Viñals, l’altra representant de la Federació Andorrana d’Atletisme al campionat. L’Alba va quedar fora de les semifinals amb un temps d’1’01”88 després d’un bon inici de cursa, però va perdre ritme al tram final i això la va acabar condicionant. La mateixa atleta va explicar que “no he acabat contenta amb la cursa ni amb bones sensacions, però sí per la temporada que he fet”.
