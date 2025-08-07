ESQUÍ DE FONS
Primer tast per a Irineu Esteve i Gina del Rio al Blink Festival
Irineu Esteve i Gina del Rio van debutar al Blink Festival de Noruega, cita destacada del calendari estival de roller-ski. En la tradicional pujada al Lysebotn, Esteve va finalitzar 10è amb un temps de 31’34”, a 1’34” del guanyador, el noruec Symen Hegstad Krüger.
En noies, Del Rio va ser 11a amb un crono de 38’24”, quedant a només tres segons del Top 10 i a 3’30” de la vencedora, la també noruega Heidi Weng, gran dominadora.