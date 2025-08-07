BÀSQUET
El MoraBanc fa oficial l’arribada de Guerrero
El MoraBanc Andorra va fer oficial la incorporació del pivot andalús Rubén Guerrero, que firma per a dues temporades amb el club tricolor. El jugador, de 29 anys i 2,13 metres d’alçada, arribar per aportar ofici, experiència i solidesa interior en una posició clau per a l’equip de cara al nou curs a la Lliga Endesa. Guerrero acumula una dilatada trajectòria a l’ACB, amb un inici marcat pel seu pas per l’Unicaja de Màlaga, club on es va formar i amb el qual va competir tant en l’àmbit nacional com internacional durant quatre temporades. Posteriorment, va defensar els colors de l’Obradoiro, on va jugar dues temporades més, i la campanya passada va militar al Coviran Granada. Ara, després de set temporades a l’elit –amb dos descensos consecutius en els dos darrers anys– i havent format part en diverses ocasions de la selecció espanyola, Guerrero afronta la seva vuitena aventura a la lliga, aquesta vegada amb la samarreta del MoraBanc.
El director general de l’entitat, Francesc Solana, va comentar als canals oficials del club que Guerrero “és un jugador que té experiència a la lliga i que ha jugat a tots els nivells. Ha estat pivot de la selecció espanyola, ha participat en competició europea amb Unicaja i aquestes últimes dues temporades a Obradoiro i Granada”. Solana va afegir que “la seva presència serà un salt físic en la posició de cinc, on ve a ajudar l’equip en allò que faci falta”.