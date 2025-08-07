BÀSQUET

El MoraBanc fa oficial l’arribada de Guerrero

El pivot, contra el MoraBanc el curs passat.

El MoraBanc Andorra va fer oficial la incorporació del pivot andalús Rubén Guerrero, que firma per a dues temporades amb el club tricolor. El jugador, de 29 anys i 2,13 metres d’alçada, arribar per aportar ofici, experiència i solidesa interior en una posició clau per a l’equip de cara al nou curs a la Lliga Endesa. Guerrero acumula una dilatada trajectòria a l’ACB, amb un inici marcat pel seu pas per l’Unicaja de Màlaga, club on es va formar i amb el qual va competir tant en l’àmbit nacional com internacional durant quatre temporades. Posteriorment, va defensar els colors de l’Obradoiro, on va jugar dues temporades més, i la campanya passada va militar al Coviran Granada. Ara, després de set temporades a l’elit –amb dos descensos consecutius en els dos darrers anys– i havent format part en diverses ocasions de la selecció espanyola, Guerrero afronta la seva vuitena aventura a la lliga, aquesta vegada amb la samarreta del MoraBanc.

El director general de l’entitat, Francesc Solana, va comentar als canals oficials del club que Guerrero “és un jugador que té experiència a la lliga i que ha jugat a tots els nivells. Ha estat pivot de la selecció espanyola, ha participat en competició europea amb Unicaja i aquestes últimes dues temporades a Obradoiro i Granada”. Solana va afegir que “la seva presència serà un salt físic en la posició de cinc, on ve a ajudar l’equip en allò que faci falta”.

