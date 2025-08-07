FUTBOL
L’FC Andorra agafa rodatge a Madrid
Els tricolors superen el Zamora (1-0) i empaten amb el ‘Sanse’ (0-0) en un torneig triangular
L’FC Andorra continua amb el rodatge de pretemporada i va disputar un triangular amistós a l’Estadi Municipal José Luis de la Hoz-Matapiñonera, a San Sebastián de los Reyes (Madrid), on es va enfrontar al conjunt local i al Zamora, rival de la temporada passada a Primera RFEF. Els tricolors van sumar una victòria (1-0) i un empat (0-0), amb sensacions dispars però amb bona actitud competitiva.
‘Yaako’, Carrique, Imanol, Domènech, Minsu, Nieto i Lautaro no hi van participar
El primer partit, davant el Zamora, va ser poc brillant i amb poca fluïdesa en el joc, però els d’Ibai Gómez van saber aprofitar una acció de qualitat per imposar-se. El gol va arribar després d’una passada a l’espai cap a Álex Calvo, que va assistir de taló perquè Merquelanz, que ha estat a prova amb l’equip però que no continuarà a la disciplina tricolor, acabés resolent. En el segon partit, l’Andorra va empatar 0 a 0 contra el San Sebastián de los Reyes, en un duel més animat però també igualat. Els madrilenys van estar a prop de guanyar amb un xut al pal de Cristian a falta de pocs minuts per a la finalització, mentre que els tricolors van mantenir l’ordre tot i jugar amb 10 homes durant bona part del partit per una petita lesió d’Álvaro Martín. Com ja estava previst, per un tema de planificació, no van participar al triangular el porter Yaakobishvili, Carrique, Imanol, Alberto Solís, Erik Morán, Marc Domènech, Minsu, Manu Nieto i Lautaro, ja que molts d’ells sí que disputaran d’inici el partit de demà a Valdebebas contra el Reial Madrid Castella, entrenat per Álvaro Arbeloa. El partit contra el filial merengue serà el darrer test de pretemporada del conjunt d’Ibai Gómez abans de l’estrena oficial a Las Palmas, a LaLiga Hypermotion, diumenge 17 a l’Estadi de Gran Canària.