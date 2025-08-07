REPORTATGE
Encamp blaugrana
Les seccions d’handbol I futbol sala del Barça obren la pretemporada a la parròquia amb un entrenament conjunt a Engolasters, preludi d’una intensa setmana de treball.
Els dos primers equips de l’FC Barcelona d’handbol i futbol sala han estat els encarregats d’inaugurar les estades de pretemporada blaugranes a Encamp. Dins del seu ampli programa d’entrenaments, les dues seccions van protagonitzar una sessió conjunta de preparació física a l’aire lliure, amb una ruta exigent pel camí del Riu Blanc amb tornada pel camí de les Pardines i arribada al llac d’Engolasters.
En aquest entorn es va celebrar la benvinguda institucional, a càrrec del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, que va rebre jugadors i tècnics un cop completada l’activitat. Fernàndez va destacar que enguany es viu una temporada de rècord d’estades esportives, amb quatre seccions del Barça –també han de venir l’hoquei patins i el bàsquet–, el París Basketball i diversos clubs d’alt nivell, com a fruit d’una feina sostinguda al llarg dels anys. “Quan s’interessen per venir vol dir que les coses s’estan fent bé”, va afirmar. Les dues seccions del Barça han iniciat, així, la preparació d’una temporada molt exigent, en què la Champions tornarà a ser el veritable leitmotiv. En el cas de l’handbol blaugrana, per repetir presència a la Final Four i tornar a aspirar a un títol que es va desactivar a les semifinals el curs passat. L’entrenador, Antonio Carlos Ortega, va admetre que “guanyar la Champions és gairebé impossible i el repte és estar a la Final Four, que ja és molt difícil tenint en compte que equips com el PSG, Kielce o el Veszprém en van quedar a fora l’any passat”. La temporada es presenta amb molts canvis: “Han marxat jugadors importants, històrics del club com Gonzalo Pérez de Vargas, Thiagus Petrus o Aitor Ariño, i hem incorporat molts joves, alguns dels quals ja coneixien el club”, va apuntar un Ortega que creu que tenen un grup amb molta projecció: “Hem rejovenit l’equip i crec que podem mantenir el ritme alt que ens caracteritza. Som competitius.” Per part seva, el lateral francès i capità, Dika Mem, va recordar que “sempre que venim a Encamp tenim una gran rebuda i les millors condicions per treballar bé. Fer-ho conjuntament amb el futbol sala reforça el sentiment de club”.
Nova etapa per al futsal
El futbol sala del Barça també inicia una nova etapa, amb canvis i amb el gran repte de tornar a classificar-se per a la Champions, després de dos anys d’absència. El tècnic és Javi Rodríguez, un dels mites de la secció com a jugador, que va fer una intensa declaració d’amor cap al país per començar: “Sempre he dit que Andorra és la meva segona casa i ara, a més, tinc la sort d’entrenar el millor equip del món, i fer-ho aquí és senzillament increïble. No puc ni descriure el que sento, perquè Andorra és quelcom molt especial per a mi.” Pel que fa a la filosofia d’equip, Rodríguez va ser molt clar: “Al Barça no existeixen les transicions i no guanyar títols té conseqüències. L’any passat no es va guanyar res i l’entrenador no va seguir. Aquí tothom ha de ser conscient del que representa aquest escut.” I pel que fa als objectius, el nou tècnic del Barça va apuntar que “cal recuperar el que s’ha perdut. Fa dos anys que no som a la Champions i el Barça mereix tornar-hi”. Finalment, el porter de l’equip, Dídac Plana, també va deixar clar que al Barça “no existeixen temporades de transició. L’exigència és la que és i el projecte i la responsabilitat que tenim és competir per intentar guanyar sempre, i en això estem”, va cloure.