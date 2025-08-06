ESQUÍ ALPÍ
L’equip sub 19 de l’EEBE enceta la preparació a Xile
El grup sub 19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la FAE ja ha iniciat la seva preparació sobre neu amb una estada a Corralco (Xile), que es durà a terme fins al 19 d’agost. L’expedició ha viatjat al complet, amb Dídac González al capdavant com a entrenador, Romain Chamayou com a responsable de la preparació física, i Raül Rico, tècnic dels sub 14 de l’Esquí Club Andorra, com a suport. Els esquiadors desplaçats són Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez, Èric Mitjana, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà. Abans del viatge, els integrants de l’equip van realitzar sessions de preparació física al Centre de Tecnificació d’Ordino, sota la coordinació de Chamayou.
Després del retorn a Andorra, el 19 d’agost, els esportistes tindran uns dies de descans abans de reprendre el treball físic amb vista a una segona estada a Xile.