FUTBOL
El carnet més barat
L’FC Andorra tornarà a tenir els abonaments més econòmics de tots els equips que integren la Segona Divisió
L’FC Andorra continua apostant per una política de preus populars i accessibles per als seus abonaments, i tal com va passar la temporada del debut al futbol professional, el club tricolor tindrà els carnets més barats de tota LaLiga Hypermotion. Per a la temporada 2025–2026, els aficionats adults poden adquirir l’abonament anual per només 70 euros en cas de renovació i 90 euros si es tracta d’una nova alta, fet que equival a un cost d’entre 3,33 i 4,5 euros per cadascun dels 21 partits de lliga a l’Estadi de la FAF i un preu màxim de 10,47 euros i fins 13,80 per enfrontament.
Aquest posicionament respon a la voluntat de l’entitat de consolidar el creixement de l’afició experimentat durant les últimes temporades i d’apropar encara més el projecte a la ciutadania. Després d’anys de progressió esportiva –tot i el descens a la Primera RFEF– i institucional, l’objectiu del club és que el país segueixi bolcant-se amb l’equip en el retorn a la Segona Divisió, en una lliga exigent i amb clubs històrics i estructures molt més potents que la tricolor.
Així, l’FC Andorra és, amb diferència, el club amb l’abonament més assequible de tota la lliga. El segon més barat és el Cadis CF, amb 90 euros en cas de renovació, seguit per Las Palmas (100 euros), Almeria (110) o Castelló (150). El preu mitjà entre els clubs de la categoria se situa clarament per sobre, amb diversos equips superant àmpliament la barrera dels 200 euros. A l’altre extrem de la classificació, destaquen alguns dels clubs amb més capacitat de públic i trajectòria històrica. És el cas de l’Sporting de Gijón, que té el carnet de renovació més car, amb 805 euros, seguit pel Màlaga amb 645, Valladolid (554), Saragossa (700) i Burgos (550), tots ells amb preus molt elevats fins i tot sense tenir en compte les zones VIP. La comparativa es manté favorable a l’FC Andorra també en la franja alta dels preus, és a dir, les localitats de tribuna central. En aquest cas, els tricolors ofereixen l’abonament per 125 euros en cas de renovació i 165 euros per a noves altes, per sota de pràcticament tots els equips de la lliga. Només el Castelló (150/170 euros) o el Còrdova (189/210 euros) presenten preus similars. En canvi, hi ha clubs en què els abonaments en tribuna arriben a més de 500 i fins a 800 euros, com és el cas del Mirandés (480 euros), el Deportivo de la Corunya (695), el Saragossa (700) o el Màlaga (588). Amb aquesta estructura de preus, l’FC Andorra es posiciona clarament com el club que ofereix l’accés més assequible al futbol professional espanyol, afavorint així una base social àmplia i fidel.