Pretemporada
Encamp acull la pretemporada de les seccions d'handbol i futbol sala del Barça
Els dos equips han fet una activitat física a l'aire lliure al camí de les Pardines i a Engolasters
Els dos primers equips de l'FC Barcelona que faran la pretemporada a Encamp, l'handbol i el futbol sala, ja es troben al país preparant un curs molt exigent i on les dues seccions tenen el gran objectiu de la Champions marcat en vermell. Els dos conjunts han realitzat una activitat física a l'aire lliure, amb una cursa pel camí del riu Blanc i una tornada pel camí de les Pardines, és a dir, la ruta que uneix el centre de la parròquia amb Engolasters, i han donat la benvinguida a la seva estada de pretemporada que durarà fins aquest divendres. El cònsol menor encampadà, Xavier Fernández, ha destacat que "és el primer cop que dues de les seccions del Barça coincideixen en dates a Encamp, em tindrem quatre" i que "enguany també tindrem el París Basketball, que és el fruit de tota la feina que portem fent fins ara".