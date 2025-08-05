FUTBOL
Min-su i Yaako arriben a l’FC Andorra seduïts per Ibai i l’estil
Els dos joves futbolistes destaquen la manera de jugar i el tècnic com a clau per arribar al club
L’estil de joc de l’FC Andorra i del nou tècnic, Ibai Gómez, va ser una de les claus perquè dues joves promeses com Kim Min-su i Áron Yaakobishvili acabessin optant pel Principat per seguir amb la seva carrera, tal com van explicar durant la presentació ahir com a futbolistes del conjunt tricolor. En el cas de Minsu, es tracta d’un extrem coreà de 19 anys que arriba cedit pel Girona, i que ja ha demostrat la seva vàlua durant els duels de pretemporada que ha disputat l’equip. El futbolista asiàtic va destacar que “m’havien trucat molts equips, però Andorra està a prop de Girona i m’ha agradat molt la idea del joc del mister, així que sens dubte volia venir aquí”, a més d’agregar que “intentaré mostrar el meu màxim rendiment a l’equip, m’agrada molt l’estil de joc de l’entrenador i no tinc cap dubte que estarem a dalt”. Per últim, i sobre el seu rendiment durant la pretemporada, va afirmar que “estic mostrant el meu rendiment dia a dia, aprofitant, i a veure fins on podem arribar”.
L’altre jugador que aterra a préstec a l’FC Andorra, en aquest cas des del Barça, és Áron Yaakobishvili, Yaako, porter hongarès de 19 anys que arriba al club tricolor després d’haver estat titular a la Champions juvenil amb el Barça, i de disputar alguns minuts també amb el conjunt filial. El futbolista hongarès va declarar que “estic molt feliç d’estar aquí, quan em va trucar el mister tenia molt clar de venir aquí pel projecte i pel que em va transmetre l’entrenador, la forma de jugar em va molt bé i estic molt content d’arribar aquí”, mentre que sobre el salt al futbol professional va afegir que “crec que estic preparat per fer aquest pas, al Barça he treballat molt per fer-lo i estic llest”. Per últim, sobre la competència amb Ratti i Owono, va destacar que “som tres grans porters, ens ajudem per mostrar la millor versió de cadascun i estic encantat de treballar amb ells”.
