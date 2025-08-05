RUGBI
Javi Vicente, Leon Laguerre i Ian Granyena seguiran al VPC
El VPC Andorra segueix preparant la plantilla per disputar la Divisió d’Honor B masculina i va anunciar tres renovacions més. Es tracta de Javi Vicente, Leon Laguerre i Ian Granyena, que seguiran defensant una temporada més la samarreta del conjunt tricolor. Aquestes s’afegeixen a les d’Hugo Llata, Pep Arasanz, Cristian Abarca, Lluc Cunill i Bruno Comas, que també continuaran, a més de les arribades de Sébastien Caussé i Ricardo Quintino.