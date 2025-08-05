ATLETISME
Duna i Alba Viñals participaran en l’Europeu sub 20
Les germanes Duna i Alba Viñals seran les úniques representants de la Federació Andorrana d’Atletisme al Campionat d’Europa sub 20 d’atletisme, que es disputarà entre dijous i diumenge a Tampere, Finlàndia. Totes dues participaran en la prova dels 400 metres tanques, que arrencarà dijous a la tarda amb les eliminatòries. Les semifinals estan previstes per a l’endemà, mentre que en cas de classificar-se, la final serà dissabte a la tarda.