FUTBOL
2,1 milions de la UEFA
Inter, FC Santa Coloma i Atlètic rebran 700.000 euros per la participació aquest estiu en les prèvies europees
Els tres clubs de la Lliga Multisegur Assegurances que han disputat competició europea aquest estiu obtindran 2,1 milions d’euros de la UEFA. Així doncs, Inter Escaldes, Atlètic Escaldes i FC Santa Coloma ingressaran 700.000 euros cadascun per la seva actuació esportiva a la Lliga de Campions i a la Conference League. A aquesta xifra s’hi han de sumar els 260.000 euros que la federació continental atorga a tots els campions d’Europa que no entren a la fase de grups de cap de les tres competicions continentals, una quantitat que a Andorra es reparteix entre tots els clubs de la màxima categoria des de ja fa uns quants anys. Aquestes xifres van directament als clubs que competeixen a Europa, tot i que no es tracta d’ingressos nets, ja que d’aquí, per exemple, se sufraguen els viatges per disputar les eliminatòries en qüestió o els sous dels jugadors, sempre més alts als clubs que juguen competicions continentals que no pas a la resta d’equips de la Lliga andorrana.
700.000 Ingressos d’inter, Atlètic i fc Santa coloma
Des de l’entrada en vigor l’any passat del nou model de competició europeu, la UEFA va augmentar els ingressos econòmics i també els premis als equips que hi participen, afectant també les prèvies dels tres tornejos. Segons la normativa de l’ens, cada equip rep 175.000 euros per cada eliminatòria que disputi, i en funció de la ronda de la Conference League en què caigui eliminat (sempre fins al play-off) s’estableix una altra xifra. Així doncs, tant Inter, Atlètic com FC Santa Coloma van disputar dues eliminatòries i rebran 350.000 euros per aquest concepte, a més de 350.000 euros extra per haver caigut a la segona de les eliminatòries, arribant als 700.000 euros totals.
260.000 xifra a repartir entre tots els clubs
La xifra total que ingressaran aquest estiu els clubs de la Lliga Multisegur Assegurances serà lleugerament inferior a la de l’any passat, quan va ser de 2.475.000 euros. S’ha de recordar que llavors la UE Santa Coloma va caure a tercera ronda i va endur-se 1.450.000 euros, l’Inter va perdre a la segona i va ingressar el mateix, 700.000 euros, i l’Atlètic no va superar cap eliminatòria, obtenint 325.000 euros. Respecte a fa dos cursos, la xifra és superior, ja que llavors l’import total per als clubs del campionat domèstic va ser d’1.950.000 euros, però va ser l’any abans que la UEFA incrementés els premis per als equips participants arran de l’augment de premis vigent des del curs passat per l’increment d’ingressos de l’ens.
ANDORRA TÉ FORÇA ENCARRILADA LA PLAÇA EXTRA A EUROPA EL 2027-28
Tres dels països que el Principat té per darrere al rànquing (Montenegro, Geòrgia i País de Gal·les) ja no tenen equips vius, així que aquests no podran avançar Andorra de cap manera. Bielorússia encara té un equip viu a la Conference League, igual que Luxemburg, mentre que Macedònia en té un encara a la Champions. Ja força més lluny hi ha Gibraltar, amb un conjunt viu a l’Europa League, i San Marino, amb un a la Conference després d’haver quedat exempt a la ronda anterior. Durant les prèvies els equips reben un punt per guanyar i 0,5 per empatar, i a les lliguetes dos i un punts, respectivament.